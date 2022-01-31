Boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde 4 gün önce görülen davada boşandığı kadını dün baltayla yaralayan zanlı tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde 4 gün önce görülen davada boşandığı kadını dün baltayla yaralayan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aletiyle gözaltına alınan İ.D'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.D. (29), müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü'ne sevk edildi.
Şoförlük yapan İ.D. (35), dün, 27 Ocak'ta görülen duruşmada boşandığı İ.D'nin (29) çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki markete gitmiş ve eski eşini baltayla yaralamıştı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, hastaneye kaldırılmıştı.