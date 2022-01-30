Boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli yakalandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 27 Ocak'ta görülen davada boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde 27 Ocak'ta görülen davada boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şoförlük yapan İ.D. (35), yanına balta alarak, 27 Ocak Perşembe günü yapılan duruşmada boşandığı İ.D'nin (29) çalıştığı markete gitti.

Burada çıkan tartışmada İ.D, eski karısını yanındaki baltayla yaraladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.

Boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli yakalandı

Boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli yakalandı

Boşandığı kadını baltayla yaralayan şüpheli yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova, Hisarcık, Aydın, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title