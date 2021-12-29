Aydın'da borçtan dolayı haczedilen deve yediemine götürüldü - Haberler
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Aydın'da borçtan dolayı haczedilen deve yediemine götürüldü

Aydın'da borçtan dolayı haczedilen deve yediemine götürüldü
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde icradan dolayı el konulan deve, yediemine bağlı ahıra götürüldü.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde icradan dolayı el konulan deve, yediemine bağlı ahıra götürüldü.

Bir borçtan dolayı Umurlu Mahallesi'ne gelen icra görevlileri ve alacaklı kurumun avukatları, Müfit Kurar'ın ikametinde bulunan deveyi haczetti.

Deve, sağlık ve beslenme koşulları açısından yediemine bağlı ahıra alındı.

Gazetecilere açıklama yapan Müfit Kurar, devenin oğluna ait olduğunu fakat görevliler geldiği sırada hayvanın evin bahçesinde bulunduğu için haczedildiğini savundu.

Kurar, yediemindeki devenin bakımıyla kendilerinin ilgilendiğini ifade etti.

Oğlu Anıl Kurar da başka bir adreste oturduğunu, babasının evi müsait olduğu için deveye burada baktıklarını dile getirdi.

Kurar, "Devemi yediemine götürdüler. Mal benim ama kanıtlayamıyoruz. Kulak küpesi ve plakası bulunmuyor. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyoruz." dedi.

Öte yandan devenin 2 Şubat'ta 200 bin lira muhammen bedelle açık artırma usulü satışa çıkarılacağı belirtildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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