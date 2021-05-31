Aydın'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu tedaviye alındı
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Aydın'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu tedaviye alındı

Aydın'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Kültür Sanat

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu, tedavi altına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu, tedavi altına alındı.

7 Eylül Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Özeren, bir arkadaşının bahçesinde, hareket etmekte zorlanan kerkenez yavrusunu fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, kuşu teslim aldı.

Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi Cenk Cerit, gazetecilere, bitkin haldeki hayvanı tedavi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine götüreceklerini söyledi.

Özeren de hayvan yeniden sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu kaydetti.

Aydın'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu tedaviye alındı
Aydın'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu tedaviye alındı
Aydın'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu tedaviye alındı
Aydın'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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