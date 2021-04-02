Aydın'da birlikte yaşadığı kadını yakarak öldürdüğü öne sürülen sanığa, müebbet hapis
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Aydın'da birlikte yaşadığı kadını yakarak öldürdüğü öne sürülen sanığa, müebbet hapis

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Aydın'da birlikte yaşadığı kadını yakarak öldürdüğü öne sürülen sanığa, müebbet hapis

Aydın'ın Nazilli ilçesinde birlikte yaşadığı kadını yangın çıkararak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapse çarptırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde birlikte yaşadığı kadını yangın çıkararak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapse çarptırıldı.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Fatih Alp Ürgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Maktul Gamze Esen'in yakınları ile avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Ürgen'in, evi yakacağı yönündeki ifadelerinin bulunduğu belirtilen cep telefonu yazışmalarına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, mütalaada sanığın, "yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Zühre Genişel ise Ürgen'in, "Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan Ürgen, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Ürgen'e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme sonrası gazetecilere açıklama yapan Genişel, sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilmesi gerektiğini savunarak kararı temyiz edeceklerini bildirdi.

Nazilli ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde Fatih Alp Ürgen'e (41) ait evde, 21 Ocak 2020'de patlama meydana gelmiş, çıkan yangında Ürgen ve Gamze Esen (24) yaralanmıştı. Esen olaydan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturmada yangının benzin dökülerek kasten çıkarıldığı belirlenmişti. Ürgen, tedavisinin ardından tutuklanmış, hakkında "kasten öldürmek" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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