Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

14.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:48

Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren sanık ile bir kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Muhammed Gürsoy (27), tutuksuz sanık E.Ö, taraf avukatları, sanık maktullerin yakınları katıldı.

Duruşma öncesi mahkeme salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İddianame özeti ve kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Gürsoy, Merve Kotan ile yaklaşık 1 yıllık gönül ilişkilerinin olduğunu belirterek, olayın yaşandığı tarihte 14 yıllık arkadaşı Ekim Türkmen'i de evinden aldığını ve 3 kişi parkta alkol tükettiklerini anlattı.

Tuvalete gitmek için ayrıldığını ve geri döndüğünde Türkmen ile Kotan'ı uygunsuz şekilde gördüğünü iddia eden Gürsoy, "Onları o şekilde gördükten sonra arabaya gidip silahı aldım. İlk olarak korkutmak için bir el havaya ateş ettim. Yanlarına gittim. Ekim, bana karşı Kotan hakkında uygunsuz şeyler söyleyince hedef gözetmeksizin ateş ettim." diye konuştu.

Sanık Gürsoy, iki insanı öldürecek kadar cani olmadığını ifade etti.

Gürsoy'u iş yerinden tanıdığını belirten tutuksuz sanık E.Ö. ise olaydan iki gün önce paraya sıkıştığından dolayı cinayette kullanılan silahı sattığını, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Ekim Türkmen'in annesi Gülhan Eser ise "O gün oğlumu aramıştı. 'Seni almaya geliyorum bir sürprizim var kapıya çık.' demişti. Demek ki sürprizi pompalı tüfekmiş. Ben bir anneyim. Benim ciğerimi aldı. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Mahkeme salonunda gerginlik

Savunmaların tamamlamasının ardından söz alan maktulün babası Salih Kotan'ın, Gürsoy'un kızından zorla para aldığını söylemesi üzerine tutuklu sanık, Kotan'a saldırmak isteyince jandarma ekiplerince salondan çıkarıldı.

Oturuma bir müddet ara veren ve tarafların sakinleşmesi üzerine devam eden mahkeme, 4 tanığın dinlenilmesi için duruşmayı 23 Ocak 2020'ye erteledi.

Tarafların yakınları arasında arbede

Öte yandan, duruşma salonunun dışında tarafların yakınları arasında arbede yaşandı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırdı.

Adliye önünde maktullerin yakınlarıyla toplanan bir grup kadın da Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in fotoğrafının yer aldığı dövizleri taşıdı.

Bir süre slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda 15 Ağustos'ta Muhammed Gürsoy, Ekim Türkmen ve Merve Kotan'a pompalı tüfekle ateş etmiş, Türkmen ve Kotan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gürsoy hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, E.Ö. hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA