Aydın'da bir otomobilde yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi Aydın'da bir otomobilde yapılan aramada yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'da bir otomobilde yapılan aramada yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde bir otomobili durdurmak istedi. T.B. ile L.A, otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada, otomobilde yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Kaynak: AA