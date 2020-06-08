Aydın'da bir otomobilde yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Aydın'da bir otomobilde yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da bir otomobilde yapılan aramada yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'da bir otomobilde yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi
08.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:59

Aydın'da bir otomobilde yapılan aramada yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde bir otomobili durdurmak istedi.

T.B. ile L.A, otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde araçta yapılan aramada, otomobilde yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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