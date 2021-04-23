Aydın'da bir okul müdürü balkonuna kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan kutlaması düzenledi

Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar için kutlama organizasyonu yapan bir ilkokul müdürü, evinin balkonuna kurduğu ses sisteminden şarkı ve marşlar çaldı.

Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar için kutlama organizasyonu yapan bir ilkokul müdürü, evinin balkonuna kurduğu ses sisteminden şarkı ve marşlar çaldı.

Efeler ilçesindeki Yılmazköy İlkokulu Müdürü Fatih Mehmet İlter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramlarını sokakta geçiremeyen çocuklar için mahalle sakinlerinin desteğiyle kutlama planladı.

Çevredeki binaların balkon ve pencerelerinin Türk bayrakları ve balonlarla süslenmesini sağlayan İlter, balkonuna kurduğu ses sisteminden şarkılar ve marşlar çaldı. Evlerin balkon ve pencerelerine çıkan çocuklar da çalınan şarkılara eşlik etti.

Gazetecilere açıklama yapan İlter, salgın nedeniyle okulların kapalı olduğunu, çocukların bayramı evlerinde buruk kutlamaması için bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Gördük ki hepsi çok eğlendi. Umarım seneye yüz yüze daha coşkulu olarak kutlarız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun