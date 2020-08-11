Aydın'da bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle aranan zanlı tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle aranan B.E, tutuklandı.
11.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 21:59
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle aranan B.E, tutuklandı.
21 Temmuz'da Kadıköy Mahallesi Kadıköy Köprüsü mevkisinde G.K'yi yaralayan B.E, dün jandarma tarafından yakalandı.
Aydın Adliyesi'ne sevk edilen B.E., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA