Aydın'da bir kişi tartıştığı eski karısını bıçakla ağır yaraladı
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Aydın'da bir kişi tartıştığı eski karısını bıçakla ağır yaraladı

23.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:48
Aydın'da bir kişi tartıştığı eski karısını bıçakla ağır yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi tartıştığı eski karısını bıçakla yaraladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi tartıştığı eski karısını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, E.K, bir süre önce boşandığı eski karısı K.N'nin yaşadığı Orta Mahalle'deki evinin önüne geldi.

Eski karısıyla tartışan E.K, K.N'yi bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.N. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaçan E.K.'yi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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