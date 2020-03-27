Aydın'da bir kişi oğlu ile eski karısını öldürdü Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle eski karısını ve oğlunu öldürdü.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle eski karısını ve oğlunu öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi'nde Zeki K, boşandığı Neşe O. ile (43) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Zeki K, av tüfeğiyle Neşe O. ve oğlu Furkan K'ye (18) ateş etti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden aracıyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA