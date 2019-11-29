Aydın'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, iş yerinde ölü bulundu.
29.11.2019 23:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:16
Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, iş yerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumalı Mahallesi'nde, çay bahçesi işletmecisi Osman Alp, iş yerinde yerde yatar vaziyette bulundu.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Alp'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA