Aydın'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu
Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesinde oturan Harun Karagöl'den (62), bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve gelen ekipler, Karagöl'ü hareketsiz şekilde görünce sağlık ekiplerini çağırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karagöl'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Karagöl'ün cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA