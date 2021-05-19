Aydın'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
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Aydın'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı

Aydın'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, tartıştığı mahalle muhtarı ağabeyini tabancayla bacağından yaraladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, tartıştığı mahalle muhtarı ağabeyini tabancayla bacağından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde karşılaşan Neşetiye Mahallesi Muhtarı İkram G. ile kardeşi Ü.G. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmada Ü.G, tabancayla ateş ederek İkram G'yi bacağından yaraladı. Şüpheli Ü.G. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, İkram G'yi Germencik Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradan Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen İkram G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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