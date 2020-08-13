Aydın'da bir kişi ağaca asılı halde bulundu Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi yol kenarında bulunan su deposunun yanındaki ağaca asılı halde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi yol kenarında bulunan su deposunun yanındaki ağaca asılı halde bulundu.

Olay Mesudiye Mahallesi Vakıf Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri su deposu yanındaki ağaçta bir kişinin asılı halde bulunduğunu görünce hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmada ağaçta asılı halde bulunan kişinin Mehmet Can Kartal (30) olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kartal'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA