Aydın'da bir kişi ağaç altında ölü bulundu
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 yaşındaki kişi, zeytin ağacının altında ölü bulundu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 yaşındaki kişi, zeytin ağacının altında ölü bulundu.
İkiçeşmelik Mahallesi'nde zeytin ağacının altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesedin 35 yaşındaki İsa Arınık'a ait olduğu tespit edildi.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel