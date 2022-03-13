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Aydın'da bir kişi ağaç altında ölü bulundu

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da bir kişi ağaç altında ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 yaşındaki kişi, zeytin ağacının altında ölü bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 yaşındaki kişi, zeytin ağacının altında ölü bulundu.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde zeytin ağacının altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin 35 yaşındaki İsa Arınık'a ait olduğu tespit edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

112 Acil Çağrı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Haberler

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