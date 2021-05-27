Aydın'da bir kadının ameliyat esnasında karnında unutulan makas operasyonla çıkarıldı
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Aydın'da bir kadının ameliyat esnasında karnında unutulan makas operasyonla çıkarıldı

Aydın'da bir kadının ameliyat esnasında karnında unutulan makas operasyonla çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadının ameliyat esnasında karnında unutulan makas, operasyonla alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadının ameliyat esnasında karnında unutulan makas, operasyonla alındı.

İlçedeki özel bir hastanede midesindeki sorun nedeniyle geçen mart ayında ameliyat olan Nurcihan Öğmen (65), bir süre sonra karın ağrısı yaşamaya başladı.

Yaklaşık 2 ay bu sorunu yaşayan kadın, Söke Devlet Hastanesine giderek çektirdiği röntgenle karnında makas olduğunu öğrendi.

Burada aldığı röntgeni Aydın'daki özel bir hastaneye götüren kadının karnındaki makas, operasyonla çıkarıldı.

Öğmen'in Kuşadası'ndaki özel hastaneden ve doktordan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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