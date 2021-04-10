Bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 72 müşteriye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 72 müşteriye para cezası verildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine 75 bin 207 lira para cezası uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine 75 bin 207 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında Camikebir Mahallesi'nde bir işletmede denetim yaptı.

Ekipler, salgın tedbirlerini ihlal eden işletmeye 10 bin 407 lira, 72 müşteriye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 64 bin 800 lira para cezası kesti.

Bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 72 müşteriye para cezası verildi
Bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 72 müşteriye para cezası verildi
Bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 72 müşteriye para cezası verildi
Bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 72 müşteriye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Gülper Özdemir Murat Yıldırım
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 72 müşteriye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 01:04:11. #1.16#
title