Bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 72 müşteriye para cezası verildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine 75 bin 207 lira para cezası uygulandı.