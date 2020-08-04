Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu
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Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu

Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurduAYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Montbeliarde ırkı olduğu öğrenilen 'Çilem' isimli ineğin ikiz doğurmasını bekleyen çiftçi aile, 3'ü dişi olmak üzere beşiz doğurmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

04.08.2020 00:30 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:34

Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Montbeliarde ırkı olduğu öğrenilen 'Çilem' isimli ineğin ikiz doğurmasını bekleyen çiftçi aile, 3'ü dişi olmak üzere beşiz doğurmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kuyucak ilçesine bağlı Yöre Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilik ile geçimini sağlayan Zeynel ve Asiye Ertop'un, Montbeliarde ırkı olduğu öğrenilen 'Çilem' isimli ineği, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde doğum yapmaya başladı. Doğum yapan ineği gören Ertop ailesi, Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Merkezi'nden Veteriner Hekim Ali Özdeş'i aradı. Ancak veterinere ulaşamayınca eşi ile birlikte doğuma devam etti. Ardı ardına 5 buzağı dünyaya gelirken, veteriner hekime ulaşıldı. Ertop ailesinin hayvanlarının bulunduğu yere gelen Veteriner Hekim Ali Özdeş, Çilem isimli ineğin 3'ü dişi olmak üzere buzağıların beşiz olduğunu görünce şok şaşırdı.

Kurban Bayramı'nda büyük sürpriz yaşadıklarını belirten Zeynel Ertop, Montbeliarde ırkı Çilem isimli dört yaşındaki ineğimiz bir batında beşiz doğurdu. Bu durum bizleri çok sevindirdi. 8 hayvanımız vardı. Bir anda 13 hayvanımız oldu. Veterinerimiz bu olayın ülkemizde ilk kez gerçekleştiğini söyledi. Bugüne kadar bir inek bir batında beşiz doğurmamış. Doğan yavruları biberon ile beslemeye başladık. İnşallah hepsini de sağlıklı bir şekilde büyütürüz. Şu an da her şey iyi gidiyor. Buzağılarımız sağlıklı durumdalar dedi.

Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu

Kaynak: DHA

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