Aydın'da bir haftada 71 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı - Haberler
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Aydın'da bir haftada 71 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da bir haftada 71 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 7-14 Şubat 2022 tarihleri arasında 64 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 71 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs tutuklandı. Bu zaman diliminde yapılan çalışmalar kapsamında 23,28 gram kubar esrar, 110,50 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza, 0,89 gram eroin ve 2 adet extacy ele geçirildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak uyuşturucu ile mücadelenin aynı kararlılık ve gayretle sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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