Aydın'da bir haftada 657 vaka görüldü
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Aydın'da bir haftada 657 vaka görüldü

16.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:18
Aydın'da bir haftada 657 vaka görüldü

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın'da son 1 haftada ortalama 657 kişi korona virüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın'da son 1 haftada ortalama 657 kişi korona virüse yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Aydın'da günde ortalama 94 kişi korona virüse yakalanırken, bu rakam bir haftada ortalama 657'yi buldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 29 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan alınan tedbirler bir yandan da başlatılan aşı çalışmaları ile korona virüs ile mücadele sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin haftalık vaka sayılarını açıkladı. 6-12 Mart arası 1 haftalık vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca, sayıların haftalık düzenli olarak kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Açıklanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon 119 bin civarı nüfusu bulunan Aydın bir hafta içerisinde her yüz bin kişiden 58,71'i korona virüse yakalandı. Yapılan hesaplamalara göre son 1 hafta içerisinde Aydın'da günde ortalama 94 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 657'ye ulaştı. Bakan Koca; "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" dedi. - AYDIN

Aydın'da bir haftada 657 vaka görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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