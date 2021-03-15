Aydın'da bir haftada 52 aranan şahıs yakalandı
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Aydın'da bir haftada 52 aranan şahıs yakalandı

15.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:51
Aydın'da bir haftada 52 aranan şahıs yakalandı

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 52 şahıs yakalandı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 52 şahıs yakalandı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri Büro Amirliği ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 52 şahıs ekipler tarafından yakalanırken, 23 tanesi tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan birinin yağma suçundan 22 yıl, bir şahsın hırsızlık suçundan 12 yıl, bir şahsın fuhuşa teşvik suçundan 6 yıl, bir şahsın yağma suçundan 5 yıl 10 ay, bir şahsın da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 5 yıl cezalarının olduğu şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir şahıs hırsızlık yaparken suçüstü yakalanırken, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve toplamda 7 şahıs çeşitli narkotik maddelerle yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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