Aydın'da bir haftada 5 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Aydın il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Aydın il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 133 olay ortaya çıkartıldı. İcra edilen faaliyette 160 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulanarak, 1 şüpheliye de suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde 313,38 gram kubar esrar, 1,03 gram toz esrar, 3 bin 119,67 gram metamfetamin, 32 adet sentetik ecza, 46,76 gram sentetik kannabinoid, 481 kök kenevir, 116 gram bonzai, 8 adet sentetik hap, 5 gram eroin, 2 gram kokain ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı