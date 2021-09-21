Aydın'da bir haftada 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Aydın'da bir haftada 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da bir haftada 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir haftalık yapılan çalışmalarda 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir haftalık yapılan çalışmalarda 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 13 Eylül 2021-19 Eylül 2021 tarihleri arasında 105 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 116 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 10 şüpheli tutuklandı, 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken ve 2 şüpheli şahsa suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 901,88 gram Kubar Esrar, 1979,88 gram Metamfetamin, 1,60 gram Sentetik Kannabinoid, 137 kök kenevir bitkisi, 72 adet sentetik ecza, 35,90 gram kokain, 0,46 gram eroin, 235 gram shunk ve 2 adet ectasy ele geçirildi. - AYDIN

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