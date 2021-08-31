Aydın'da bir haftada 2 bin 766 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Aydın'da bir haftada 2 bin 766 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da bir haftada 2 bin 766 gram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 2 bin 766,61 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 2 bin 766,61 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 23-30 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 95 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken 6 şüpheli tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüphelisi ise firari olarak aranıyor.

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 170,85 gram kubar esrar, 1101,31 gram metamfetamin, 475,35 gram sentetik kannabinoid, 3 gram bonzai, 901,12 gram skunk, 310 kök kenevir bitkisi, 1,96 gram toz esrar, 87,58 gram kokain, 56 sentetik ecza ve 28,44 gram diğer uyuşturucular ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da bir haftada 2 bin 766 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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