Aydın'da bir grup kadın, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için dans etti - Haberler
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Aydın'da bir grup kadın, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için dans etti

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da bir grup kadın, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için dans etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup kadın, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için kent meydanında dans etti.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup kadın, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için kent meydanında dans etti.

Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği ve Efe Dans Akademi iş birliğiyle, kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda dans gösterisi yapıldı.

Piyano eşliğinde düzenlenen etkinlikte, bir kadının erkek tarafından temsili olarak darbedilmesi ile diğer kadınların onu yerden kaldırılmasının yer aldığı koreografi ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından açıklama yapan dernek başkanı Habibe Gürer, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinin önemine değindi.

Aydın'da bir grup kadın, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için dans etti

Aydın'da bir grup kadın, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için dans etti

Aydın'da bir grup kadın, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için dans etti

Aydın'da bir grup kadın, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için dans etti

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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