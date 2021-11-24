Aydın'da bir grup kadın, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için dans etti

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup kadın, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için kent meydanında dans etti.

Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği ve Efe Dans Akademi iş birliğiyle, kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda dans gösterisi yapıldı.

Piyano eşliğinde düzenlenen etkinlikte, bir kadının erkek tarafından temsili olarak darbedilmesi ile diğer kadınların onu yerden kaldırılmasının yer aldığı koreografi ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından açıklama yapan dernek başkanı Habibe Gürer, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinin önemine değindi.