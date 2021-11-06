Aydın'da bir grup çevreci "iklim değişikliği" eylemi yaptı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, 6 Kasım Küresel İklim Eylem Günü dolayısıyla bir grup çevreci eylem yaptı.

İlçedeki bir jeotermal santralin önünde toplanan grup, "Jeotermal santraller kapatılsın", "Zaman daralıyor", "İklimi değil sistemi değiştir" yazılı döviz taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın, çocuklara temiz bir kent bırakmak için burada toplandıklarını söyledi.

Aydın'da 40'a yakın santrali bulunduğunu aktaran Metin Aydın, "Vahşi jeotermal uygulamaları sonucu Aydın'da yer altı ve yer üstü suları kirlendi ve azaldı." ifadelerini kullandı.

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