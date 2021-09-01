Son dakika! Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Girne Mahallesi'ndeki bir eve, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 47 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetten, H.Y ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi, K.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika! Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Son dakika! Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Son dakika! Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Son dakika! Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Acun Ilıcalı Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 20:16:17. #1.16#

title