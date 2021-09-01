Son dakika! Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Girne Mahallesi'ndeki bir eve, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 47 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetten, H.Y ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi, K.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol