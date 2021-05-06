Aydın'da bir evden servet çalan hırsızlar tutuklandı
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Aydın'da bir evden servet çalan hırsızlar tutuklandı

Aydın'da bir evden servet çalan hırsızlar tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesine bir evden 87 bin 5oo TL değerinde elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bir evden 87 bin 5oo TL değerinde elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan hırsızlar tutuklandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2017 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi F.T. arada evini kontrol etmesi için evinin anahtarını arkadaşı G.Ş'ye bırakarak şehir dışına çıktı. Bir süre sonra evi kontrol etmeye gelen G.Ş. evde bulun bazı eşyaların yerinde olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemelerde 5 adet LCD televizyon, 2 adet tablet, 20'şer gramdan 6 adet 24 ayar bilezik, 1 adet XBOX, 1 adet bilgisayar kasası ve 1 adet de plakçaların yerinde olmadığı ve toplam maddi zararın yaklaşık 87 bin 500 TL olduğu tespit edildi. Polis ekipleri hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatırken, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler hırsızlık şüphelileri E.V. ve D.Ç.'yi malzemeler ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler gerekli işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Aydın'da bir evden servet çalan hırsızlar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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