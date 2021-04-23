Aydın'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 6 bin 678 lira idari para cezası kesildi
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Aydın'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 6 bin 678 lira idari para cezası kesildi

Aydın'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 6 bin 678 lira idari para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da bir eve yapılan operasyonda kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi.

Aydın'da bir eve yapılan operasyonda kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesinde ihbar üzerine bir eve operasyon yaptı.

Evde yapılan aramada 1 av tüfeği, 1 tabanca ve kumar oynamakta kullanılan materyaller ele geçirildi.

Kumar oynayan ve salgın tedbirlerine ihlal eden 3 kişiye 6 bin 678 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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