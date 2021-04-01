Aydın'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Aydın'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde sobadan çıkan yangında bir ev hasar gördü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sobadan çıkan yangında bir ev hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi Şehit Nusrettin Sokak'ta B.K'ye ait tek katlı evde sobadan çıkan kıvılcımın mindere sıçraması sonucu yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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