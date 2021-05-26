Aydın'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Aydın'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Fatih Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojmanın çatısında, tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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