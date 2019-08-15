Aydın'da bir akrep 37 yavru doğurdu

15.08.2019 12:54

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da yoğun olarak görülen akreplerin, zehirli ve tehlikeli bilinen yönlerinin yanında tabii dengeyi koruduğu da belirtildi. Kuşadası'na bağlı kırsal Kirazlı Mahallesi'nde bir bahçe evinde takibe alınan akrep 37 yavru birden doğurdu. Akrep, yavruları ile birlikte doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Kirazlı Mahallesi'nde tarımla uğraşan ve bahçesindeki evde yaşayan Numan-Serhat Şakar çifti evlerinin banyosunda bir akrep fark etti. Akrebi öldürmeyip evden uzakta doğal ortama bırakmak için maşa ile bir kavanozun içine koyan Şakar ailesi, sabah uyandıklarında akrebin 37 tane yavru doğurduğunu görünce durumu Ekosistemi Koruma Derneği (EKODOST) Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi. Bir batında 37 yavru doğuran akrep doğurduğu yavru akreplerle birlikte evden uzak bir yere bırakıldı.

Her ne kadar zararlı olarak bilinse de akreplerin de tabiatın dengesinin korunması bakımından önemli görevleri olduğunu belirten EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü, "Organik üretimlerde sebze ve meyvelerde larva ile en iyi mücadele eden canlılardan biri de akrepler. İlaçsız bir tarım için tabiatta yaşayan her canlının bir görevi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayvanların öldürülmemesi gerek" diye konuştu.

Babasından kalan bahçe evinde doğayla iç içe yaşamak amacıyla eşi Serhat Şakar ile birlikte yaşadıklarını belirten Numan Şakar, "Akşam banyoya girdiğimde bir akrep gördüm. Öldürmek istemedim. Maşa ile akrebe zarar vermeden bir kavanozun içine bıraktım. Sabah kalktığımda ağzı kapalı olan kavanozda kendi koyduğum akrep ile birlikte 37'si yavru 38 akrep gördüm. Durumu EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdim. Akreplerin de doğada önemli görevi olduğunu öğrendim. Akrebi 37 yavrusu ile insan ve yerleşimlerden uzak kendi yaşam alanı olan bir bölgeye bıraktık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA