Aydın'da binlerce kişi şehitler için yürüdü

02.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:06

Aydın'da binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla İdlib şehitleri için yürüyüş düzenledi.



Aydın'da binlerce vatandaş "Aydın Şehitler İçin Yürüyor" etkinliğinde bir araya geldi. Aydın Valiliği önünden başlayan yürüyüş, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde devam ettikten sonra Atatürük Kent Meydanında son buldu. Yürüyüşe katılan gencinden yaşlısına binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ile "Ne mutlu Türküm diyene", Vatan sana canım feda", "Her Türk asker doğar" sloganları ile şehitlerine sahip çıktı. Yürüyüş sonunda Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bulunduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, Türkiye'nin menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğu belirtilerek, birlik ve beraberlik mesajı verildi.



Basın açıklamasının ardından şehitler için dua edilmesinin ardından program sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA