Aydın'da bin 108 bedelli asker ant içti

20.09.2019 18:44

Aydın'da temel eğitimlerini tamamlayan bin 108 bedelli asker için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Birliğe ilk katılan ve çeşitli branşlarda dereceye giren askerlere ödülleri verildi.

Birliğe ilk katılan Jandarma Er Alperen Mustafa Çolak'a ödülü Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eğitimlerde birinci olan Jandarma Er Doruk Öztürk'e ise ödülü Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı tarafından verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından bin 108 asker ant içti.

Törende konuşan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, "Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne baba ve yakınlarınız ile aziz şehitlerimizin ruhları şahitliğinde, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üstüne ant içtiniz. Andınızın sizlere, ailenize, devletimize ve yüce milletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, gözlerinizden öperim." dedi

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanı Binbaşı Bekir Ayçiçek de yemin eden askerleri tebrik etti.

Program, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin zeybek gösterisi ve tören geçişinin ardından sona erdi.

Törene, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Garnizon Komutanı ve ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Durmuş İlhan Başer, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA