Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Yeni Mahalle Sancak Sokak'ta, İ.U. ve F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.U. bıçakla F.E'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan F.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan İ.U. ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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