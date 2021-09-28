Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi kadın yakalandı - Haberler
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Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi kadın yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi kadın yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasına ait fırında çalışan işçiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasına ait fırında çalışan işçiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Cumhuriyet mahallesindeki bir fırın sahibinin kızı olan H.K. (19) ile kadın işçi S.O. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle H.K, ekmek bıçağıyla S.O'yu bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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