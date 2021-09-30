Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi kadın tutuklandı - Haberler
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Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi kadın tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da bıçaklı kavga şüphelisi kadın tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasına ait fırında çalışan işçiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasına ait fırında çalışan işçiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Şüpheli H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlı, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Öte yandan yaralı S.O'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fırında, 28 Eylül'de fırın sahibinin kızı H.K. (19) ile kadın işçi S.O. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada S.O. ağır yaralanmış, H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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