Aydın'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Aydın'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

11.12.2020 00:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:46
Aydın'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atça Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle 5 kişi tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu V.M.A. (22) ve A.M.A (19), yanında taşıdığı bıçakla K.K, İ.B. ve B.K'yi yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.B. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden V.M.A. gözaltına alırken, A.M.A'yı yakalama çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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