Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
14.09.2020 05:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 05:14

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasan K. ile Fatih A, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Fatih A. ise başından aldığı darbeyle yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından Çine Devlet Hastanesine götürüldü.

Ağır yaralanan Hasan K, ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 05:14:24. #1.14#
title