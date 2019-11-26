Aydın'da bıçaklı kavga

26.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:28

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallede iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan S.C ile G.T, yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan S.C'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA