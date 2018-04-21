Aydın'da Bıçaklı Kavga

Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karahayıt Mahallesi'de Ş.F. ile Ö.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.F, yanında taşıdığı bıçakla Ö.A'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Ş.F'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.