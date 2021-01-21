Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

21.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:06
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şirinevler Caddesi'nde, Y.B. ile O.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan O.B, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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