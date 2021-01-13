Bıçaklı kavga: 1 yaralı
13.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:13
Aydın'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Aydın'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir lokantada alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı.
Kavgada iş yeri sahibi T.M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışan A.Y, M.Y. ve Ü.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol