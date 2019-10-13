Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

13.10.2019 00:58

Aydın'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde A.Ç. ile kayınbiraderi M.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, eniştesini bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekibince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

M.Y, polis ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA