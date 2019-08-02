Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi Kapalı Pazar yerinde Yakup G. (18) ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, Yakup G'yi bıçaklayarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA