Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde amca ile yeğenin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Eğrek Mahallesi'nde N.A (36) ile amcası H.A (60) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine bıçakla saldırdı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.



Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan amca ve yeğen, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



N.A, müdahaleye rağmen kurtarılamazken amcasının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.