Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'ndeki 1516 sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil içerisinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Selim G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası Selim G. çevredekiler tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile gözaltına alındı. Selim G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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