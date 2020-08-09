Aydın'da bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda Deniz D. (27) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz D. bıçaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA