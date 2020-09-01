Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muzaffer Güzel ağır yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muzaffer Güzel ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Kanal Yolu ile 1866 Sokak kesişiminde meydana geldi. Kırsal Bozyurt Mahallesi yönüne giden Muzaffer Güzel'in kullandığı 09 RL 935 plakalı motosiklet, ana yola çıkan Kemalletin Türel yönetimindeki 09 NY 604 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muzaffer Güzel yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muzaffer Güzel, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Güzel'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA